Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı

Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Doya Doya Moda programı jüriliği görevinden ayrıldı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Doğulu jüri arkadaşı Seray Sever'in makyajsız halini paylaşınca herkes "Seray'ı harcamışsın" yorumu yaptı.

Ünlü modacı ve kuaför Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen'de program yapmak için TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'dan gözyaşları içinde ayrıldı. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde veda konuşması yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Doğulu, bir de Instagram hesabından paylaşım yaptı.

"SERAY'I HARCAMIŞSIN"

Jüri arkadaşları Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Kemal Doğulu "Canısılar" notunu ekledi. Fotoğrafta Sever'in makyajsız olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları "Seray'ı harcamışsın" yorumunu yaptı.

Fotoğrafı gören Seray Sever ise "Canım" yazarak birçok kırmızı kalp koydu.