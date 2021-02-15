Doya Doya Moda'da kim elendi? 12 Şubat en son Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda yarışmacıları!

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Bahar ve Selin'in elenmesinden sonra daha da merak edilen program hakkında Doya Doya Moda'da kim elendi? 12 Şubat en son Doya Doya Moda'ya kim veda etti? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda yağmurlu hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 12 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 12 Şubat Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması, saat 13.00'da TV8 ekranlarında.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Ceren 3. kolyesini almaya hak kazandı. Geriden gelip kolyeyi alan Ceren başarısı ile dikkat çekti. Erkeklerde ise saatin sahibi Adnan oldu. Batıcan 2. ve Ali 3. oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Adnan ve Ceren haftanın en yüksek puanlarını alarak kolye ve saatin sahibi oldu.

12 Şubat günü Doya Doya Moda'dan elenen isimler Fatma ve Emre oldu.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Doya Doya Moda yarışmasında geçtiğimiz hafta erkekler kategorisinde pota olmadı. Dolayısıyla eleme yapılmadı ancak Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı. İzni bittikten sonra yarışmaya devam edecek. Seray Sever açıklamasında bu hafta Bahar ve Selin'in elendiğini de açıkladı.