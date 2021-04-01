Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. 1 Nisan Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar! Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta?