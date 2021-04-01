Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. 1 Nisan Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar! Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta?

İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı
İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda yarışmacıları kadar jüri üyeleriyle de gündeme geliyor. Doya Doya Moda'ya kim geldi? Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta?

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

DOYA DOYA MODA MODA SON BÖLÜM PUAN DURUMU

Betül:20

Su:20

Özden:20

Ferdanur:19

Birben:19

Emel:13

Rümeysa:11

Dilek Ulusan
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Özlem Zengin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doya Doya Moda canlı izle! Doya Doya Moda saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:10:29. #1.15#
title