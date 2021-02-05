Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finalinde son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 5 Şubat bölümünde elenen isim bugün belli oldu. Bahar Cansan ve Selin Arslanbaş iki yakın arkadaş olarak eleme potasına çıktı. Peki, Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 5 Şubat'ta yayınlanan bölümünde Doya Doya Moda'da yarışmacılar idollerini canlandırdı ve bu konsept uygulandı. Kızlar ve erkekler idol karakterleri olarak giyildi ve tarzlarını konuşturdu. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismini Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu belirledi. Potaya, gerçek hayatta yıllardır yakın arkadaş olan Bahar Candan ve Selin Arslanbaş girdi. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı?

BAHAR CANDAN DOYA DOYA MODA'DAN ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda 5 Şubat'ta Ahmet, belli bir süre izinli olarak Doya Doya Moda'dan ayrıldı. Erkeklerde elenen bir isim olmadı.

Doya Doya Moda kızlarda eleme potasına giren isimler Selin Arslanbaş ve Bahar Candan oldu. Elenen isim ise Bahar Candan oldu.