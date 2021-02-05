Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı?

05.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:20
Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finalinde son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 5 Şubat bölümünde elenen isim bugün belli oldu. Bahar Cansan ve Selin Arslanbaş iki yakın arkadaş olarak eleme potasına çıktı. Peki, Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 5 Şubat'ta yayınlanan bölümünde Doya Doya Moda'da yarışmacılar idollerini canlandırdı ve bu konsept uygulandı. Kızlar ve erkekler idol karakterleri olarak giyildi ve tarzlarını konuşturdu. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismini Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu belirledi. Potaya, gerçek hayatta yıllardır yakın arkadaş olan Bahar Candan ve Selin Arslanbaş girdi. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı?

BAHAR CANDAN DOYA DOYA MODA'DAN ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda 5 Şubat'ta Ahmet, belli bir süre izinli olarak Doya Doya Moda'dan ayrıldı. Erkeklerde elenen bir isim olmadı.

Doya Doya Moda kızlarda eleme potasına giren isimler Selin Arslanbaş ve Bahar Candan oldu. Elenen isim ise Bahar Candan oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Selin mi elendi, Bahar mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:20:25. #1.16#
title