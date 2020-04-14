Down sendromlu Muhammet'in polis olma hayali gerçekleştirildi; evde kal anonsu yaptı KARS'ta down sendromlu Muhammet Özdemir'in (21) polis olma hayali, bir günlüğüne gerçek oldu.

KARS'ta down sendromlu Muhammet Özdemir'in (21) polis olma hayali, bir günlüğüne gerçek oldu. Aileye pastayla sürpriz ziyarette bulunan polisler, polis kıyafeti giydirilen Muhammet Özdemir ile devriyeye çıktı.

Kent merkezinde oturan down sendromlu Muhammet Özdemir'in ailesi, 155'i arayıp, oğullarının en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motorize polis kıyafetleriyle ailenin evine sürpriz bir ziyarette bulundu. Kapıyı açınca polisleri karşısında gören Muhammet Özdemir, hem şaşırdı, hem de büyük sevinç yaşadı. Bir süre polisleri hayranlıkla izleyen Muhammet'e polis kıyafeti giydirilerek hayali gerçekleştirildi. Muhammet, daha sonra ekiple birlikte devriyeye çıktı. Polis otosunda anons yapan Muhammet Özdemir, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Devriyeden sonra evine bırakılan Muhammet Özdemir, mahalleli ve ailesi tarafından pasta ve alkışlarla karşılandı. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar evlerinin pencerelerinden Muhammet'i alkışlayarak destek verdi.

Bir günlüğüne de olsa polis olmanın mutluluğunu yaşayan Muhammet, polislerle birlikte pastanın mumlarını üfledi.

Kaynak: DHA