Son dakika haberleri! Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (YENİDEN)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (YENİDEN)

27.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:52
Son dakika haberleri! Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (YENİDEN)

Son dakika haber: Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladıKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosu işleten Nuray Yıldız, iş yerinde silahlı soygun gişiminde bulunan şüpheliyi, altın çekme makinesiyle kovaladı.

Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosu işleten Nuray Yıldız, iş yerinde silahlı soygun gişiminde bulunan şüpheliyi, altın çekme makinesiyle kovaladı. On anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Caddesi'nde, bugün saat 15.00 sıralarında montunun şapkasnı başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir dövüz bürosuna girdi. Döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız'a tabancayı doğrultan şüpheli, "Paraları poşete koy" dedi. Büyük korku yaşayan Nuray Yıldız çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan çıktı. Şüphelinin peşinden giden, Nuray Yıldız, elindeki altın çekme makinesini, ona doğru fırlattı. 

Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Son dakika haberleri! Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (YENİDEN)
Son dakika haberleri! Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (YENİDEN)
Son dakika haberleri! Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (YENİDEN)
Son dakika haberleri! Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (YENİDEN)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Ali Şansalan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (YENİDEN) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 17:13:31. #1.16#
title