Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu
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Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu

Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'da daha önce topladığı Türk Lirası ve dövizleri sayarken kameralara yakalanan dilencinin, kentin en turistik bölgelerinden Kaleiçi'nde kaldırımda yatarak dilenmesi kameralara yansıdı. İki bacağı şiş ve yaralı dilenciyi gören bazı turistlerin yakın geçmemek için yolunu değiştirdiği gözlemlendi.

Turizm kenti Antalya'nın en işlek caddelerinde yaklaşık 4 yıldır dilenen S.K. isimli dilenci, geçtiğimiz yıl topladığı ve çok sayıda dövizin bulunduğu paralarını bir markette sayarken cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu

TURİSTLER YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Bacağındaki şişlik ve yaralarla kambur şekilde yürüyerek dilenen S.K., dün ise kentin en turistik bölgelerinden Kaleiçi'nde yerde yatıp dilenirken görüntülendi. S.K.'yı gören vatandaşlar ile turistlerin, yakın geçmemek için yolunu değiştirdiği gözlemlenirken, bazılarının ise S.K.'ya para verdiği görüldü.

Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Uzun bir süre bölgede dilenen S.K., bir ara karşısındaki iş yerinden dondurma alıp bu sefer ayakta dilenmeye başladı. S.K. gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince bölgeden uzaklaştı.

Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu
Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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