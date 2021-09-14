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Döve döve bayılttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Döve döve bayılttı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde içkili lokantada darp edilen bir kadın bayıldı. Kafa travması geçiren kadın tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi ise yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde içkili bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada bulunan Bahar S. (34) adlı kadın ile tartışan şüpheli A.Ş., kadını darp etti. Aldığı darbelerin etkisiyle kaldırıma düşüp bayılan kadına ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sedyeyle ambulansa bindirilen kadın önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı daha sonra kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli A.Ş. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. -

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