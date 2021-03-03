DOTA: Dragon's Blood için yeni bir fragman yayınlandı
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DOTA: Dragon's Blood için yeni bir fragman yayınlandı

03.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:33
DOTA: Dragon's Blood için yeni bir fragman yayınlandı

DOTA: Dragon's Blood'dan yeni fragman!

DOTA: Dragon's Blood bu ay 25 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak. Valve'ın inanılmaz derecede popüler olan DOTA 2 Moba türündeki oyunundan esinlenilerek yapılan dizi bu ay yayınlanacak. DOTA 2 oyuncuları bu diziyi heyecanla bekliyorlar.

Anime dizisi, dünyayı kötü bir beladan kurtarmaya adanmış bir Ejderha Şövalyesi olan Davion'un hikayesini anlatıyor. Yeni fragman, hikaye ve anime dizisinin animasyonda nasıl görüneceği hakkında daha fazla bilgi veriyor. Fragman, Dragon Knight haricinde Mirana, Luna ve Invoker gibi kahramanların dahil olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Playerbros

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