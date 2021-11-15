Döşemealtı kışa hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Döşemealtı kışa hazırlanıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Döşemealtı kışa hazırlanıyor

Döşemealtı kışa hazırlanıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Döşemealtı'nda mevsimsel çiçek dikimi ve bakımlarını yapıyor.

Döşemealtı kışa hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Döşemealtı'nda mevsimsel çiçek dikimi ve bakımlarını yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi ile Atatürk Caddesi'nde, kış çalışması yapıyor. Ekipler, orta refüjdeki yeşil alanlarda ağaç bakımı, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştiriyor. Halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışan ekipler, ilçe genelini daha da güzel hale getirmek için revize çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title