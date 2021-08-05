Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
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Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü

Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Haberler | Güncel

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dün gece kontrol altına alınan orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dün gece kontrol altına alınan orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kuzuculu mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 2 helikopter, 50 araç, 5 dozer ve 300 işçi, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 160 personel ve vatandaşlar da çalışmalara katıldı. Dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve 15 hektar alanın zarar görmesine neden olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.


Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu

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