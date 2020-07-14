Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çaylı Mahallesi'nde O.G. isimli şahsın ikametine düzenlediği operasyon sonucu, boyları 20 ile 100 cm arasında olan 63 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.G. ve O.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA