Dörtyol'da orman yangını (3)
MSB: 160 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "?Hatay Valiliği'nin talebi üzerine Dörtyol ilçesinde başlayan yangına müdahale için 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel görevlendirilmiştir" denildi.
MSB: 160 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "?Hatay Valiliği'nin talebi üzerine Dörtyol ilçesinde başlayan yangına müdahale için 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel görevlendirilmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu