Dörtyol'da "İlk Kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi" kuruldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üreten kadınların oluşturduğu "İlk Kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi" kuruldu.
16.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:24
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üreten kadınların oluşturduğu "İlk Kurşun Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi" kuruldu.
Kooperatif Başkanı Pınar Ersoy, AA muhabirine, yöreye ait ürünlerin tanıtılması ve satılmasına öncülük etmek amacıyla kooperatifin kurulduğunu söyledi.
Ersoy, kadınlar tarafından üretilecek ürünlerin farklı illerdeki tanıtım günlerinde satışa sunulacağını kaydetti.
Kaynak: AA