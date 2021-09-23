Dörtyol'da 'Akıl ve zeka oyunları turnuvası' düzenlendi - Haberler
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Dörtyol'da "Akıl ve zeka oyunları turnuvası" düzenlendi

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Dörtyol'da

Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe milli eğitim müdürlüklerince "Akıl ve zeka oyunları turnuvası" düzenlendi.

Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe milli eğitim müdürlüklerince "Akıl ve zeka oyunları turnuvası" düzenlendi.

Dötyol ilçesi 19 Aralık Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 3 ilçeden 385 öğrenci katıldı. Tangram, mangala, pentagon gibi masa oyunlarının oynandığı turnuvada dereceye giren öğrenci ve okullara ödül verildi.

Turnuva koordinatörü İbrahim Halil Kocaman, aktiviteyi düzenlemekteki amaçlarının, düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemlere çözüm üreten bireyler yetiştirebilmek olduğunu belirterek, "Akıl ve zeka oyunları ile çocukların yetenekleri ile iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi, vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması, düşünme kabiliyetlerinin artırılması ve analitik düşünme becerilerinin kazanılması amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Dörtyol'da Akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Dörtyol'da Akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Dörtyol'da Akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Dörtyol'da Akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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