Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali

18.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:44

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali" kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

Dörtyol Belediyesince İlk Kurşun Müzesi bahçesinde 25 kadının katılım sağladığı yarışmada kente özgü yemekler 3 kategoride yarıştı.

"Kömbe" kategorisinde Tuğba Uzun ile Kader Arı, "Toyga çorbası" kategorisinde Zeliha Özdemir ile Fadime Arslan ve "Sarma içi" kategorisinde Ayşegül Yücel ile Esma Kural dereceye girdi.

Dereceye girenlere çeşitli mutfak eşyaları hediye edildi.

Etkinliğe Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl keskin, Büyükşehir belediyesi Koordinatörü Tansel Demirel, Ticaret Odası Başkanı Ercan Yıldırım ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA