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Dört yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dört yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğince hakkında "Kasten Yaralama, Yağma ve Gasp" suçlarından işlem yapılan yabancı uyruklu K.M.S. ve otogar polisi tarafından kimliksiz oldukları tespit edilen haklarında "İllegal Giriş" konusundan işlem yapılan yabancı uyruklu A.F., F.A. ve K.R., Nevşehir İl Göç İdarisinin aldığı karar doğrultusunda sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - NEVŞEHİR

Dört yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Dört yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

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