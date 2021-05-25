Dorsesi devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
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Dorsesi devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

Dorsesi devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hızlı girdiği kavşakta dorsesi devrilen TIR'ın şoförü A.S. (38) yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hızlı girdiği kavşakta dorsesi devrilen TIR'ın şoförü A.S. (38) yaralandı.

Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi İbn-i Sina Bulvarı'nda bugün öğle saatlerinde A.S. yönetimindeki 33 E 7315 plakalı TIR'ın dorsesi hızlı girdiği kavşakta devrildi. Kazada, TIR şoförü A.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.S. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'ın dorsesi ise çağırılan çekici ile yoldan kaldırıldı. 


Dorsesi devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
Dorsesi devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
Dorsesi devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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