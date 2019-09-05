05.09.2019 21:44

- Dorian Kasırgası, Bahamalar'da büyük hasara yol açtı

Bahamalar'da ölü sayısı 20'ye yükseldi

NASSAU - Bahamalar'ı kategori 5 seviyesinde vurup büyük tahribata yol açan Dorian Kasırgası nedeniyle ölü sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası sonucu Bahamalar'ın kuzeyindeki Büyük Abaco Adası'nda ölenlerin sayısının 20'yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Minnis, kasırgadan etkilenen bölgelere daha fazla polis ve savunma kuvvetlerinin gönderildiğini ayrıca yağmacılık yapanların yargılanacağını söyledi. Bahamalar Başbakanı Minnis, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Dorian Kasırgası gibi şiddetli hava olaylarına karşı imkanlarının yeterli olmadığını bu nedenle Bahamalar'ın yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Minnis, felaketin ardından yardım eden ülkelere teşekkür etti.

70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var

Bahamalar'ı vuran en şiddetli kasırga olan Dorian, büyük tahribata yol açtı. Bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Bahamalar'da yaklaşık 70 bin kişinin barınak, içme suyu, yiyecek ve ilaç gibi acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. Lowcock, BM tarafından kasırganın vurduğu Büyük Bahama ve Abaco Adaları için acil yardımlar için 1 milyon dolar fon temin edildiğini söyledi. Bahama Ulusal Acil Durum Yönetimi'ni destekleyen ve 114 kişiyi kurtaran Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı ekipleri bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Pazar günü Florida'dan önce Bahamaları Kategori 5 seviyesinde vuran Dorian Kasırgası, dün şiddetini kategori 2' seviyesine gerileyerek ABD'nin Doğu kıyılarında karaya ulaştı.

Kaynak: İHA