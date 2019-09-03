Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da bir kadın, evini sokak köpeklerine açtı

03.09.2019 11:29

Dünyanın ikinci en büyük kasırgası olarak belirtilen Bahamalar'da sadece insanlar değil hayvanlar da zarar gördü. Başkent Nassau'da yaşayan Chella Phillips adlı bir kadın, evini sokak köpeklerini açtı.

Toplamda 97 sokak köpeğini kurtaran yardımsever kadın "Dışarıdaki köpeklerin nasıl hayatta kalabileceğini düşünüp üzülüyorum." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

97 sokak köpeğini kurtaran Phillips'in öyküsü, sosyal medyada Dorian kasırgasıyla ilgili en çok paylaşılan konulardan biri oldu. Philipps'in hayvanlara yardım çabalarını sürdürebilmesi için başlattığı bağış kampanyasında şimdiye kadar 54 bin dolar toplandı.

"HAYVANLAR KORKUYOR"

79 yaşındaki Chella Phillips Facebook mesajında, evlerini su basması ve sürekli şimşek çakması nedeniyle hayvanların korktuğunu belirtti. Phillips "Orada yaşayanlar için dua ediyorum. Dışarıdaki köpeklerin nasıl hayatta kalabileceğini düşünüp üzülüyorum.Bizi hiç tanımayan insanlar mesajımın yayılmasından sonra bize yardım teklif ettiler." ifadelerini kullandı.