Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi, hayatını kaybetti - Haberler
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Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi, hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir plastik dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

Bornova'da Gökdere Caddesi'nde faaliyet gösteren Geri Dönüşüm atölyesinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, atölyede çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit (26), geri dönüşüm için öğütücüye plastik boruları yerleştirirken, ayağını öğütücüye kaptırdı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Makineden kurtulamayan talihsiz İşçi, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine iş yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, talihsiz işçinin vücudunun bir bölümünü makineden çıkardı. Savcının incelemesinin ardından Hilal El Raşit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi, hayatını kaybetti

Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi, hayatını kaybetti

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Haber: Dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran işçi, hayatını kaybetti - Haberler
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