Donmuş süs havuzu üzerinde yürüme iddiası hüsranla bitti! Anbean kamerada

Bursa'da donmuş havuzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden genç, buz kırılınca havuzun içine düştü. Genç neye uğradığını şaşırırken kahkahalara boğulan arkadaşları o anları kamera ile kaydetti.

Ulu Cami'nin yanındaki Orhan Parkı'nda bulunan ve tüm Bursalılarca bilinen büyük süs havuzu şiddetli kar ve dondurucu soğuğun ardından buz tuttu.

KİMSEYİ DİNLEMEDİ

Buzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden bir genç, arkadaşlarının tüm vazgeçirme çabasına rağmen havuzun üzerine çıktı.

BUZ KIRILINCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

4-5 adım atarak havuzun ortasına kadar gelen genç, karşıya geçmesine 3 adım varken buz birden kırılınca ne yapacağını şaşırdı. Önce bir ayağı suya giren genç, buz iyice kırılınca beline kadar suya gömüldü.

O ANLAR KAMERADA

Üşüyen genç "imdat" diye bağırırken arkadaşları ise kahkaha attı. O anlar cep telefonu ile de kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR