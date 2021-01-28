Donmak üzereyken bulunan köpek ve 8 yavrusuna belediye sahip çıktı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde donmak üzereyken bulunan, yeni doğum yapmış anne ve 8 köpeği Turhal Belediyesi sahiplenerek koruma altına aldı.

Geçen hafta Turhal Belediyesi'nin WhatsApp hattına, dün gece ilçe merkezinde doğum yapan bir sokak köpeği ve yavrularının soğuktan donmak üzere olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine belediyenin veterineri ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiler, açlık ve soğuktan bitkin haldeki köpek ve yavrularını araçlarına alıp, Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı getirdi. Burada gerekli kontrolleri yapılan köpekler korumaya alındı.

Anne köpeğin ve yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Geç saatlerde vatandaşlarımız tarafından donmak üzere olan bir anne köpek ve yavrularının bulunduğu ihbarını aldık. Biz de belediye ekiplerimiz veterinerimiz ve hayvan barınağında çalışan arkadaşlarımızla müdahale ettik. Yaklaşık bir haftadır da beslenmelerini ve tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Şu anda sağlıklı bir şekilde bakımları devam ediyor. Sağlık durumları çok iyi. Veterinerimiz ve ilgili arkadaşlarımız diğer hayvanlardan ayrı bir koğuşa aldılar. Yavruların sağlık durumu çok iyi, annelerinin yanındalar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı