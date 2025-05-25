Donizetti Paşa'nın kurduğu bandonun adı nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir?
II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir?
A: Kanun-1 Hümâyun
B: Muzika-yi Hümâyun
C: Tambur-ı Hümâyun
D: Sâz-ı Hümâyun
Cevap :B