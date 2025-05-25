Donizetti Paşa'nın kurduğu bandonun adı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir?

II. Mahmud döneminde İtalyan Giuseppe Donizetti'nin önderliğinde 1828'de kurulan askerî bandonun adı hangisidir?

A: Kanun-1 Hümâyun

B: Muzika-yi Hümâyun

C: Tambur-ı Hümâyun

D: Sâz-ı Hümâyun

Cevap :B