Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu

Adana'da, polisin bir otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile yaptığı aramada, bagajda, dondurulmuş şırdan bulunan bidonların alt kısmına gizlenmiş 31 paket içinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.