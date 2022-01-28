Dondurucu soğuklar etkili oluyor
AA, Hikmet Temeş - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu Çukurca ilçesi Karla kaplı araçlar ve evler İlçeden genel görüntüler Durankaya beldesi donan şelale Hakkari'de kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
HAKKARİ (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Çukurca ilçesi
Karla kaplı araçlar ve evler
İlçeden genel görüntüler
Durankaya beldesi donan şelale Hakkari'de kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.