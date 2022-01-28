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Dondurucu soğuklar etkili oluyor

AA, Hikmet Temeş - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu Çukurca ilçesi Karla kaplı araçlar ve evler İlçeden genel görüntüler Durankaya beldesi donan şelale Hakkari'de kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

HAKKARİ (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Çukurca ilçesi

Karla kaplı araçlar ve evler

İlçeden genel görüntüler

Durankaya beldesi donan şelale Hakkari'de kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuklar etkili oluyor

Dondurucu soğuklar etkili oluyor

Dondurucu soğuklar etkili oluyor

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Durankaya, Hakkari, kar, Güncel, Haber

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