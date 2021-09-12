DONDURMAYI CAĞ KEBABI GİBİ KESİP İKRAM ETTİLER

ERZURUM'da bir işletmeci 30 kiloluk dondurmayı cağ kebabı gibi şişe geçirip, tahta çubuklara keserek servis yaptı.

Erzurum'un yöresel lezzetlerinden cağ kebabı, dondurma üretimine de yansıdı. Yakutiye ilçesinde bir işletmede, 30 kilo olarak hazırlanan dondurma, cağ kebabı gibi kesilerek Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara ikram edildi. Sıcak havada, tahta şişlerde ikram edilen dondurmayı yaklaşık yarım saat gibi kısa sürede tüketen bölge halkı, cağ dondurmayı çok beğendiklerini söyledi. Erzurum'da 40 yıldır dondurma üretimi yaptığını anlatan Osman Kocaoğlu, ilk defa, cağ kebabı gibi hazırlanan dondurmayı tahta şişlere keserek vatandaşlara ikram ettiğini ifade etti.