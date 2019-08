Donatım köyünde 'kurban'a uygun gelenek

12.08.2019 16:40

Kesilen kurbanlıkların etlerini parçalama görüntüleri

Etlerden detaylar

Etlerin tartılması

Et poşetlerinin köylülere dağıtılması

Köy Muhtarı Ahmet Şengül ile röportaj

Kurban etlerini köylülere eşit dağıttılar

Muş'un Donatım köyünde vatandaşlar, kestikleri 25 küçükbaş ile bir büyükbaş kurbandan elde ettikleri 800 kilogram eti, her eve eşit miktarda dağıttı

MUŞ (AA ) - Muş'un Donatım köyünde kesilen kurbanların eti, ailelerin nüfusuna göre eşit miktarda dağıtıldı.

Merkeze 5 kilometre mesafedeki köyde, yıllardır sürdürülen dayanışma ve yardımlaşma geleneği bu yılda devam ettirildi.

Köyde kesilen tüm kurbanların eti toplandıktan sonra, her eve kurban etinin girmesi amacıyla "kesen kesmeyen" ayrımı yapılmadan tüm ailelere dağıtılıyor.

Kasaplarca köy meydanında kesilen 25 küçükbaş ile bir büyükbaş hayvandan elde edilen 800 kilogram et, köydeki ailelerin nüfusu sayılarak kişi başına eşit düşecek şekilde bölüştürüldü.

Köy muhtarı Ahmet Şengül, yaptığı açıklamada, bu geleneği yıllardır sürdürdüklerini söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışma açısından güzel bir gelenek olduğunu belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Kurbanlar köy meydanında kesildikten sonra kasaplarımız tarafından doğranıyor ve liste yapılarak nüfus oranına göre eşit şekilde dağıtılıyor. Burada kesen kesmeyen herkes nüfusuna göre kurban eti alıyor. Köyümüz 60 hane ve 700 nüfusumuz var. Şu anda 25 küçükbaş bir büyükbaş hayvan kesimi yaptık. 800 kilo et ortaya çıktı. Buna göre kişi başına 1 kilo 150 gram et dağıtıldı."

Köy sakinlerinden Felemez Yetkin ise bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, gelenek sayesinde her eve kurban etinin girdiğini kaydetti.

Kaynak: AA