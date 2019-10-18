Donald Tusk: Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebi

18.10.2019 17:02

Avrupa Liderler Zirvesi kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ortak basın toplantısı düzenledi. Barış Pınarı Harekatı'nın 5 gün süre ile durdurulması için ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatla ilgili soruya cevap veren Donal Tusk, "Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebidir" dedi.

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Durum ateşkes olarak adlandırılıyor, beklediğimiz şey bu değildi. Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin tutuklanmasının bir talebi. Burada çok tutarlı olmalıyız ve derhal askeri harekatına son vermesi için Türkiye'ye çağrıda bulunmalıyız ve bunda istikrarlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı binadan görüntü-Liderler Zirvesi toplantı salonundan görüntü-Juncker ve Tusk'ın gelişi

-Tusk'ın konuşması

Kaynak: DHA