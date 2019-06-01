Donald Trump, Düşes Markle'a önce 'iyi prenses' sonra 'edepsiz' dedi

Donald Trump, Düşes Markle'a önce 'iyi prenses' sonra 'edepsiz' dedi

Donald Trump, Düşes Markle için önce "O çok iyi bir prenses olacak" ifadelerini kullanırken, Markle'ın "Trump seçilirse Kanada’ya taşınırım" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne söyleyebilirim ki? Onun bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum" dedi. Trump benzer sözleri H. Clinton için de söylemişti.

Donald Trump, Düşes Markle'a önce 'iyi prenses' sonra 'edepsiz' dedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yapacağı ziyaret öncesi Prens Harry'nin eşi Düşes Meghan Markle için çelişkili ifadeler kullandı.

Trump, Düşes için önce "O çok iyi bir prenses olacak" ifadelerini kullanırken, Markle'ın 2016'da Trump için sarf ettiği "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne söyleyebilirim ki? Onun bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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