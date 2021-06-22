Domuzlar su dolu çukura düştü, çoğu telef oldu ikisi kurtarıldı
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Domuzlar su dolu çukura düştü, çoğu telef oldu ikisi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Yerel

Domuzlar su dolu çukura düştü, çoğu telef oldu ikisi kurtarıldı Burdur'da su dolu çukura düşen ve yaşam mücadelesi veren çok sayıda domuzdan ikisi kurtarıldı.

Domuzlar su dolu çukura düştü, çoğu telef oldu ikisi kurtarıldı

BURDUR - Burdur'da su dolu çukura düşen ve yaşam mücadelesi veren çok sayıda domuzdan ikisi kurtarıldı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık Köyü Kocaseki mevkiinde bulunan su dolu çukura domuz sürüsü düştü. Çukurun derinliği ve yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan topraktan dolayı düştüğü çukurdan çıkamayan domuzları fark eden bir vatandaş, Bucak Belediyesi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Bucak Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma ve AFAD ekipleri hala hayatta olan 2 domuzu bulunduğu yerden çıkardı. Su dolu çukurdan kurtarılan 2 domuz ise doğal yaşamlarına salındı. Domuzların çukurdan çıkma çabaları ise bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde su dolu çukurda bulunan birçok domuzun boğulduğu, birkaç domuzun da çukurdan kurtulma çabaları yer alıyor.

Domuzlar su dolu çukura düştü, çoğu telef oldu ikisi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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