Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşını domuz sanarak başından ve yanak kısmından vurdu. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından yaban domuzu sanılarak tüfekle yaralanan kişi, hayatını kaybetti. Olay, merkez Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde N.K. (50) ile F.Ö. (60) avlanmak için ormanlık alana çıktı. Bu sırada N.K., çalılıkların arasında sesleri duyunca ateş açtı. Çalıların arasına giden N.K., arkadaşını başından ve yanak kısmından vurduğunu gördü. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Sağlık ekiplerine haber verdi. F.Ö. olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen F.Ö. hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla N.K. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İHA