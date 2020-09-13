Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu
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Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşını domuz sanarak başından ve yanak kısmından vurdu. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:35

Bursa'da avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından yaban domuzu sanılarak tüfekle yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde N.K. (50) ile F.Ö. (60) avlanmak için ormanlık alana çıktı. Bu sırada N.K., çalılıkların arasında sesleri duyunca ateş açtı. Çalıların arasına giden N.K., arkadaşını başından ve yanak kısmından vurduğunu gördü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerine haber verdi. F.Ö. olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen F.Ö. hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla N.K. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu

Kaynak: İHA

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