Domuz avında sırtından vuruldu DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği domuz avında kazayla sırtından vurularak ağır yaralanan Nuri Acar (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği domuz avında kazayla sırtından vurularak ağır yaralanan Nuri Acar (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bu sabah, Çaltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Nuri Acar, arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı. İddiaya göre, bir süre sonra Ömer Ali K., ses duyduğu çalılara tüfeğiyle ateş etti. Ömer Ali K.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, Acar'ın sırtına isabet etti.

Ağır yaralanan Acar, çağrılan ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, Ömer Ali K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA