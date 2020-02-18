Dominika yakınlarında uçak kazası: 4 Fransız vatandaşı kayıp

18.02.2020 01:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:19

Karayip adalarından Dominaka yakınlarında küçük bir yolcu uçağı denize düştü. Uçaktaki 4 Fransa vatandaşının kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Fransız basınana göre pazar günü Fransa'nın Guadeloupe Adası'na gitmek üzere Dominika'daki Charles Douglas havaalanından kalkan Piper PA-28 tipi tek motorlu uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Euronews.com'da Görüntüle