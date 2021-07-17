Domatesler devrilen kamyonetten yola saçıldı, trafik ekipleri topladı
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Domatesler devrilen kamyonetten yola saçıldı, trafik ekipleri topladı

Domatesler devrilen kamyonetten yola saçıldı, trafik ekipleri topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Erbaa-Niksar D-100 yolu Karanlıkdere mevkiinde meydan geldi. Celal Y. idaresindeki 60 BA 020 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Kamyonette bulunan domatesler ise yola saçıldı. Erbaa Bölge Trafik ekipleri domatesleri toplayarak vatandaşa yardımcı oldu. - TOKAT

Domatesler devrilen kamyonetten yola saçıldı, trafik ekipleri topladı
Domatesler devrilen kamyonetten yola saçıldı, trafik ekipleri topladı
Domatesler devrilen kamyonetten yola saçıldı, trafik ekipleri topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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