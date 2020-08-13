Domates virüsü nedir? Troper Mozaik Virüsü ile nasıl mücadele edilir? Mozaik Virüsü belirtileri nelerdir? Domates üreticisinin başı tarlalarda görülen Troper Mozaik Virüsü ile dertte. Peki, domates virüsü nedir? Mozaik Virüsü belirtileri nelerdir? Mozaik Virüsü ile nasıl mücadele edilir?

Domates tarlalarında görülen Troper Mozaik Virüsü tarlalardaki bir çok domates fidesini kuruttu. Mahsulünü erken eken çiftçi virüsten zarar görmezken, geç hasatta durum vahim. Yaşanan gelişme sonrası Troper Mozaik Virüsü belirtileri nelerdir? Mozaik Virüsü ile nasıl mücadele edilir ve domates virüsü nedir gibi konular araştırıldı. HASTALIK BELİRTİSİ: Hastalık etmeni Tütün mozaik virüsü ve bu virüsün ırklarıdır. Hastalıklı bitki artıkları, yabancı otlar, sigara ve tütün kırıntılarında yaşayışını sürdürebilir. Konukçularından mekanik olarak taşınır. Yapraklar üzerinde açık yeşil, sarı ve koyu yeşil renkte mozaik lekeler görülür. Yapraklarda kıvrılma ve deformasyonlar görülür. Bitkilerde bodurluk oluşur. Yapraklarda mor renk oluşumu görülür. Yaprak ve meyvelerde uzun kahverengi çizgiler görülür. HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER: Bütün sebzeler, tütün ve yabancı otlar etmenin konukçusudur. MÜCADELESİ: Kültürel Önlemler: Fidelikte ve tarlada şüpheli görülen bitkiler imha edilmelidir. Bakım işlemlerinden önce eller bol sabun ve su ile yıkanmalıdır. Fidelikte ve tarlada sigara ve tütün içilmemelidir. Tütün artıkları herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Bakım işlerinde kullanılan aletler %5 lik hipolu su ile dezenfektem edilmeli. Hasattan sonra bitki artıkları imha edilmelidir. Ekim nöbeti uygulanmalıdır. 1.Yıl: Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak. 2.Yıl: Soğan, sarımsak, havuç, kereviz, ıspanak. 3.Yıl: Fasulye, bakla, bezelye. 4.Yıl: Marul, lahana, pırasa, karnabahar, turp Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. DOMATES MOZAİK VİRÜS HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ