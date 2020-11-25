Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü

Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından "Koronavirüs var, fazla yaklaşma" diye uyarıldı. Çıkan tartışmada genç, babası yaşındaki şahsa saldırarak hastanelik etti.