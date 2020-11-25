Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü
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Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü

25.11.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:29
Dolmuş sorduğu şahıs

Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından "Koronavirüs var, fazla yaklaşma" diye uyarıldı. Çıkan tartışmada genç, babası yaşındaki şahsa saldırarak hastanelik etti.

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde iddiaya göre, T.A. (21) sahilde geçerken karşılaştığı A.A'ya (52) dolmuşların nereden kalktığını sordu.

"YAKLAŞMA, KORONA VAR"

Bu sırada A.A'nın "Fazla yaklaşma, koronavirüs var" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmada T.A. saldırdığı A.A'yı darp etti. Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
ZZZ: iyi yapmış koronaydan dısarda ne işin var
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VTN: böyle tipleri asacaksın
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ESNAF: BU TİPLERDEN SAMSUNDA ÇOK VAR MASKESİZ DÜKKANA GİRME DERSİN TARTIŞIR MASKEYI KOLUNDAN ÇIKAR TAK DERSİN, SANA MI SORACAM NE YAPACAĞIMI DER, GÜNLÜK 10 KİŞİYLE DE BEN TARTIŞIYORUM BENCE BU KİŞİYE EN AĞIR CEZA VERİNKİ ARTIK MAKARA YAPAN DALGA GECEN HERKES FARKINA VARSIN BU VİRÜSÜ
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