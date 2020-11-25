Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü
25.11.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:29
Samsun'da bir genç "Dolmuş nereden kalkıyor" diye sorduğu kişi tarafından "Koronavirüs var, fazla yaklaşma" diye uyarıldı. Çıkan tartışmada genç, babası yaşındaki şahsa saldırarak hastanelik etti.
Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde iddiaya göre, T.A. (21) sahilde geçerken karşılaştığı A.A'ya (52) dolmuşların nereden kalktığını sordu.
"YAKLAŞMA, KORONA VAR"
Bu sırada A.A'nın "Fazla yaklaşma, koronavirüs var" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmada T.A. saldırdığı A.A'yı darp etti. Hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı. Şüpheli T.A. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgulanan T.A. Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı