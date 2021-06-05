Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 5 Haziran Cumartesi dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,6475 bazında ilerleyen dolar bugün 8,6475.
5 Haziran 2021, Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,6475seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,6475 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
5 Haziran 2021, Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,6500 TL
Dolar alış fiyatı : 8,6450 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,5200 lira seviyesinde kapattı.
5 Haziran 2021, Cumartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,5250 TL
Euro alış fiyatı : 10,5150 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,3067 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,2453
şeklinde belirlendi.