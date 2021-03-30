Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 30 Mart dolar, EURO!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1350 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1350
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30 Mart 2021,Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1400 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1400 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
30 Mart Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,1400 TL
Dolar alış fiyatı : 8,1300 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,5900 lira seviyesinde kapattı.
30 Mart Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,5950 TL
Euro alış fiyatı : 9,5850 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,3202 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,2637
şeklinde belirlendi.