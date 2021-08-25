Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 25 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 25 Ağustos Çarşamba 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
25 Ağustos Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 25 Ağustos bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
1 DOLAR KAÇ TL?
25 Ağustos bugün 1 Dolar 8,4167 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4122 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4194 TL'dir.
1 EURO KAÇ TL?
25 Ağustos bugün 1 Euro 9,8809 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,8818 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,8915 TL'dir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Güncel 1 gram altın fiyatı 485,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 485,1 TL iken satış fiyatı ise 485,7 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
- 1 Dolar ne kadar : 8,4167 TL
- 1 Euro ne kadar : 9,8809 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 485,8 TL