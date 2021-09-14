14 Eylül Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 14 Eylül bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1 DOLAR KAÇ TL?

14 Eylül bugün 1 Dolar 8,4395 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,4401 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,4424 TL'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1 EURO KAÇ TL?

14 Eylül bugün 1 Euro 9,9954 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 9,9889 iken, 1 Euro satış fiyatı 9,9957 TL'dir.

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 487,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 487,8 TL iken satış fiyatı ise 487,8 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,4395 TL

8,4395 TL 1 Euro ne kadar : 9,9954 TL

9,9954 TL 1 Gram Altın ne kadar : 487,8 TL

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