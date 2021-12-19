Dolar bozdururkenki anlarını paylaşan Arap turistlerin görüntüleri tartışma yarattı! TL ile eğlendiler

Türk lirasındaki tarihi değer kaybının ardından Türkiye'de alışveriş yapmak isteyen turistler de dolar ve euro bozdurmaya başladı. Dolar 16,41 euro ise 18,48 seviyelerinde seyrederken sosyal medyada tepki geçen bir görüntü paylaşıldı.

DÖVİZ BÜROSUNDA ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Tiktok'ta Türkiye'deki döviz bürosundan ellerinde Türk Lira'sıyla ayrıldıkları görüntüleri paylaşan turist, kısa sürede tepki çekti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Videonun altına çok sayıda yorum geldi. Kimileri "benim çok zoruma gitti vicdanı olan vicdanı kabul etmez" derken, kimileri de "Resmen dalga geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

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