Dolap Beygiri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dolap Beygiri filmi ne zaman, nerede çekildi?

Dolap Beygiri filmi, sinemaseverlerin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Vizyondaki başarısının ardından televizyon izleyicisiyle buluşan bu yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle gündemdeki yerini koruyor. Filmle ilgili detayları merak eden izleyiciler, özellikle Dolap Beygiri'nin konusu, kısa özeti ve oyuncuları hakkında bilgi arayışında.

DOLAP BEYGİRİ FİLMİNİN KONUSU

Dolap Beygiri, dürüstlüğü ilke edinmiş bir memur olan Ali'nin hikayesini anlatır. Göreve başladığı günden itibaren rüşvet alanlara karşı çıkar ve ilkeli duruşunu sürdürür. İstanbul'a tayini çıkınca, ablası Hacer ve eniştesi Yakup'un yanına yerleşir. Aynı evde Yakup'un yeğeni Ayşe de kalmaktadır.

Bir gün, cami inşası için toplanan paraları çalıp kaçan Yusuf'un ardından evde yalnız kalan Ali ve Ayşe birbirlerine bağlanır ve evlenirler. Ancak Ali'nin, çalıştığı kurumda yolsuzluklara karşı verdiği mücadele, işini kaybetmesine yol açar. Bu gelişmelerin ardından çift, çareyi köye dönmekte bulur.

DOLAP BEYGİRİ OYUNCULARI VE KADROSU

Film, dönemin usta isimlerini bir araya getiren güçlü bir oyuncu kadrosuna sahiptir:

• İlyas Salman – Ali

• Şener Şen – Yakup

• Yaprak Özdemiroğlu – Ayşe

• Ayşen Gruda – Hacer

• Şevket Altuğ – Müdür

• İhsan Yüce – Emekli memur

• Altan Erkekli

• Ekrem Dümer

• Yusuf Çağatay – Memur

• Nuri Tuğ – Haydar

• Ali Yalaz – Rıfkı

• Yaşar Şener

DOLAP BEYGİRİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dolap Beygiri, 1982 yılında çekilmiştir. Filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle Alibeyköy, Beyoğlu, Levent ve Nişantaşı çevrelerinde yapılan çekimler, dönemin İstanbul'unu yansıtan atmosferi izleyiciye sunar.