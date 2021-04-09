Dolandırıcıların 'koltuk numarası' tuzağı
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Dolandırıcıların 'koltuk numarası' tuzağı

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel
Dolandırıcıların 'koltuk numarası' tuzağı

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak toplantı için sosyal mesafe nedeniyle telefondan mesajla koltuk numarası gönderildiğini ve onaylaması gerektiğini söyleyen kişi tarafından dolandırılmak istendiğini söyledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak toplantı için sosyal mesafe nedeniyle telefondan mesajla koltuk numarası gönderildiğini ve onaylaması gerektiğini söyleyen kişi tarafından dolandırılmak istendiğini söyledi.

Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, dün saat 21.00 sıralarında telefonla arandığını ve Serik Kaymakamlığı'ndan aradığını söyleyen kişinin 9 Nisan Cuma günü saat 10.00'da Serik Belediyesi Konferans Salonu'nda toplantı yapılacağını, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe nedeniyle telefondan mesajla koltuk numarası gönderdiklerini söylediğini aktardı. Muhtar Çalışkan, telefondaki kişinin, mesajda 5 haneli onay kodunun yazdığını, koltuk numarasının bu olduğunu, kodun onaylanması gerektiğini söyleyerek telefonu kapattığını kaydetti.

Verilen kodu onayladığını, ancak şüphelenince teyit amacıyla Serik Kaymakamlığı'nı aradığını söyleyen Muhtar Süleyman Çalışkan, böyle bir toplantı olmadığını öğrendikten sonra dolandırılmış olabileceğini düşündüğünü, tüm banka hesaplarını kontrol ettiğini, ancak şu ana kadar herhangi bir maddi kaybı olmadığını dile getirdi. Çalışkan, bu kişi ya da kişilerin başka muhtar ve vatandaşları arayarak dolandırıcılık yapabileceğini belirterek, tedbirli olunması gerektiğini aktardı.

Süleyman Çalışkan, "Benim herhangi bir maddi kaybım olmadı ama olmayacak diye bir kural yok. Herkes bu kişilere karşı dikkatli olsun. Bunlar kesinlikle insanları dolandırmak istiyor. Belki de yeni bir dolandırıcılık sistemi olabilir" dedi. Yasal yollara başvuracağını da aktaran Çalışkan, "Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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