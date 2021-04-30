Dolandırıcıların Instagram tuzağı pes dedirtti! Linke tıklayınca listenizdeki kişilerden borç para istiyorlar

İlginç bir dolandırıcılık olayı, duyanların ağzını açık bıraktı. İddiaya göre bir şahıs, Instagram hesabına gelen bir linke tıkladığı için kontrolünü kaybettiğini, bu sayede arkadaşlarından borç istendiğini söyledi. Dolandırıcıların paraya ihtiyaç duyan vatandaşların IBAN numaralarını kullanması ise talihsiz adamı hayrete düşüren başka bir nokta olmuş.

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Bu kez de masum insanları Instagram üzerinden hedef aldılar. Söz konusu iddiaya göre; kumpasa kurban giden bir şahıs, başından geçen hikayeyi paylaştı ve insanları da aynı tuzağa düşmemeleri konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

HESABINA GELEN LİNKE TIKLADI

Instagram hesabına gelen bir mesaja tıklayan şahıs, "Telif hakkı ihlali yaptınız hesabınızın 24 saat içinde kapanmaması için gönderdiğimiz linki doldurup bize ulaştırın" mesajıyla karşılaştı. Linke tıklayınca da kısa sürede hesabının kontrolünü yitirdi.

ARKADAŞLARININ PARASINI ALMIŞLAR

O andan sonra takipçilerine ve takip ettiği arkadaşlarına borç istediğine dair mesajlar gönderildiğini söyleyen şahıs, bazı kişilerin bu tuzağa düşerek dolandırıcılara para gönderdiğini öğrendi. Arkadaşları arasından dolandırıcılara para kaptıranlar olduğunu öğrenen talihsiz adam hemen soluğu emniyette aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu'na gidip şikayetçi olan şahıs, dolandırıcıların paraya muhtaç insanların para karşılığında kandırılarak IBAN numaralarını kullandıklarını da hayretler içerisinde öğrenmiş.