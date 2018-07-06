Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u da Hedef Aldı

Ankara'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak aralarında eski 1. Ordu komutanı Hurşit Tolon'un da bulunduğu 8 kişiyi toplam 400 bin lira dolandıran biri Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında eski 1. Ordu komutanı Hurşit Tolon'un da bulunduğu 8 kişinin toplam 400 bin lira dolandırılması üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak, Hurşit Tolon dahil 8 kişiyi FETÖ operasyonu bahanesiyle dolandırdı.

Tolon'dan 13 bin dolar aldılar

Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söylediler.

Kendilerini polis gibi tanıtarak Tolon'u ikna eden dolandırıcılar, parmak izi alınması için paraları teslim etmesi gerektiğini söyleyerek Tolon ile buluştular. Tolon yanında getirdiği 13 bin doları dolandırıcılara teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan eski 1. Ordu Komutanı avukatı aracılığı ile polise başvurdu.

Hemen harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tolon ile birlikte 8 kişiyi 400 bin lira dolandıran biri Suriye uyruklu 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.