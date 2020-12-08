Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu
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Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu

08.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:03
Dokuzuncu katta yavru kedi operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 13 katlı yazlık sitenin 9'uncu katındaki dairenin balkonunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 13 katlı yazlık sitenin 9'uncu katındaki dairenin balkonunda 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde 13 katlı yazlık sitenin sakinleri yüksek katlardan bir kedi sesi geldiğini duydu. Sahibi tarafından evde beslendiği düşünülse de kedinin sesi bir türlü dinmedi. Bunun üzerine duyarlı vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini arayıp binanın yüksek katlarından bir kedi sesi duyulduğunu belirterek, yardım istedi. Ekipler jandarma eşliğinde uzun merdivenli itfaiye aracı yardımıyla yüksek katlarda kedi araması yaptı. M-1 blokta bulunan 9. katın balkonunda henüz 2 aylık olduğu görülen bir kedi tespit edildi. İtfaiye erinin kediyi bulunduğu yerden almasıyla kedi operasyonu başarıyla tamamlandı.

Site sakinlerinden Necati Onatoğlu kedinin kurtarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "3-4 günden beri 9. katta yavru kedi sesi duyuyorduk. Durumu itfaiye amirliğine bildirdik. Onlar da duyarlı oldukları için geldiler, yavru kediyi kurtardılar. Bacadan düştüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Kurtarılan kedi itfaiye ekipleri tarafından site bahçesine bırakıldı. Minik kedi korkuyla kaçarak gizlendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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