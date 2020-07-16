Doküman nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla doküman mı, dokuman mı? Doküman ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "doküman". Peki, doküman nasıl yazılır? TDK'ya göre dokuman mı, doküman mı yazılır?

Doküman kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, doküman TDK'ya göre nasıl yazılır? Doküman nasıl yazılır? Doküman mı, doküman mı? TDK'ya göre doküman kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE DOKÜMAN NASIL YAZILIR? Dokuman: Yanlış Doküman: Doğru TDK'YA GÖRE DOKÜMAN NE DEMEK? doküman isim, Fransızca document Belge: "Dostumun dokümanlarından çok güzel bilgiler edinmiştim." - Aydın Boysan