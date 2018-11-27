Doktorun Cüzdanı Çalındı

Edirne'de bir hastanede görevli doktor, odasındaki cüzdanının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir doktor, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne yaptığı başvuruda, servisteki odasının kapısında, odasından çıkan 40- 45 yaşlarında, kır saçlı kişiyle karşılaştığını, "ne aradığını" sorduğu kişinin ziyaret için geldiği hasta yakınını aradığını belirterek hızla uzaklaştığını iddia etti.

Kontrol ettiği odasındaki dolabında bulunan çantasında, içinde 500 lira, 300 avro ve banka kartlarının olduğu cüzdanın çalındığını ileri süren doktor, şüpheliden şikayetçi oldu.