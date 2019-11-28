Doktorlardan Madonna'ya sahne yasağı!
'Madame X' turnesine devam eden Madonna, 30 Kasım - 2 Aralık arasında Boston'daki Boch Center Wang Tiyatrosu'nda sergileyeceği üç performansı programdan çıkardı.
28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:46
'Madame X' turnesine devam eden Madonna, 30 Kasım - 2 Aralık arasında Boston'daki Boch Center Wang Tiyatrosu'nda sergileyeceği üç performansı programdan çıkardı.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Doktorlardan Madonna'ya sahne yasağı!
HABER YORUMLARI