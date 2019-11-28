Doktorlardan Madonna'ya sahne yasağı!
Haberler » Magazin » Doktorlardan Madonna'ya sahne yasağı! - Magazin

Doktorlardan Madonna'ya sahne yasağı!

'Madame X' turnesine devam eden Madonna, 30 Kasım - 2 Aralık arasında Boston'daki Boch Center Wang Tiyatrosu'nda sergileyeceği üç performansı programdan çıkardı.

28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:46

'Madame X' turnesine devam eden , 30 Kasım - 2 arasında 'daki Boch Center Wang Tiyatrosu'nda sergileyeceği üç performansı programdan çıkardı.



Haber Videosu: Doktorlardan Madonna'ya sahne yasağı!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.